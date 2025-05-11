شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعيد خدمات عبد الرحيم دغموم فى مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الكرة الأول بالنادي المصري خدمات الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب الفريق، في اللقاء المقبل أمام فاركو فى الدوري، بعد انتهاء الإيقاف الذي حرم اللاعب من خوض مباراة الجولة الماضية أمام الأهلي، نتيجة لتراكم البطاقات الصفراء.

وتلقى الفريق البورسعيدي هزيمة قاسية في المباراة الماضية أمام الأهلي بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري.

وأصبح التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني للنادي المصري، في أزمة حقيقية بعد ارتفاع الأصوات الجماهيرية التي تطالب برحيله عن الفريق، عقب الهزيمة الأخيرة أمام الأهلي، والخروج من المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري.

وتراجع النادي المصري إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها من الأهلي، حيث توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 35، بينما تقدم البنك الأهلي إلى المركز الرابع بعد الفوز على بيراميدز في إطار منافسات نفس الجولة بنتيجة 4-2، رافعاً رصيده إلى 36 نقطة، ويتبقى للبنك الأهلي 4 مباريات فيما يتبقى للمصري 3 لقاءات فقط.

وكان المصري ودع مؤخراً بطولة كأس مصر من دور الـ 16 عقب الهزيمة أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، كما ودع ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على يد سيمبا التنزاني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1، وخرج المصري أيضاً من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.