شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نصف نهائى السوبر الأفريقى لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر الجماهير المتابعة لكرة اليد المواجهة المنتظرة بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها مساء غد الإثنين فى قمة نصف نهائى السوبر الأفريقى على صالة الأمير عبد الله الفيصل بفرع النادى الأهلى بالجزيرة.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى السابعة مساء غدٍ الإثنين، وتذاع عبر شاشة قناة أون سبورت.

ومن المقرر أن يقام النهائى بعد غد على نفس الصالة بحضور جماهيرى، حيث يلتفى الفائز من مباراة الأهلى والزمالك مع الفائز من لقاء الترجى التونسى مع منتدى درب سلطان، أعلنت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق بث مباريات بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات التى تنطلق عقب الكؤوس مباشرة.

كما يقام فى الرابعة والنصف عصرا لقاء سيدات يد الأهلي وجمعية الساحل التونسية في نصف نهائي السوبر الأفريقي، بينما يُقام لقاء بترو أتلتيكو وأوتوهو الكونغولي في تمام الثانية ظهراً غدا.

فيما تنطلق منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية.

رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.