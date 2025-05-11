شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نصف نهائى السوبر الأفريقى لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأحد، 11 مايو 2025 02:00 م
تنتظر الجماهير المتابعة لكرة اليد المواجهة المنتظرة بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها مساء غد الإثنين فى قمة نصف نهائى السوبر الأفريقى على صالة الأمير عبد الله الفيصل بفرع النادى الأهلى بالجزيرة.موعد مباراة الأهلى و الزمالك
مباراة الأهلى والزمالك تقام فى السابعة مساء غدٍ الإثنين، وتذاع عبر شاشة قناة أون سبورت.
كما يقام فى الرابعة والنصف عصرا لقاء سيدات يد الأهلي وجمعية الساحل التونسية في نصف نهائي السوبر الأفريقي، بينما يُقام لقاء بترو أتلتيكو وأوتوهو الكونغولي في تمام الثانية ظهراً غدا.
فيما تنطلق منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية.
رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.
رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.
بينما جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.
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