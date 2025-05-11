شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الرياضى الجديد للزمالك يحضر مباراة بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد المدير الرياضى الجديد لنادى الزمالك فى مباراة الفريق أمام بيراميدز، والتى تجمعهما فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى سادس جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

ومن المقرر أن يحضر المدير الرياضى الجديد للزمالك مباراة الفريق أمام بيراميدز، ثم يعقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء لوضع استراتيجية للمرحلة المقبلة.

ممدوح عباس يبحث التعاون مع توني بوليس لتطوير الزمالك

من جانبه، كتب ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق عبر حسابه على x، "ينزل ضيفا على الزمالك وضيفي أنا شخصيا مستر توني پيوليس صاحب الخبرة الكبيرة في الكرة الإنجليزية، فهو واحد من أشهر المديرين الفنيين عبر تاريخ Premier League ، والمدير الفني السابق لنادي ستوك سيتي وكريستال بالاس، وذلك لبحث إمكانية تعاونه مع نادي الزمالك في دراسة البنية التحتية لكرة القدم و تطويرها.

‏وكلي رجاء أن توضع أمامه كل الحقائق وألا يتم احتكار الزيارة وأن يستقبل الاستقبال الذي يليق به فهو ضيفي العزيز.. ‏وأشكر كابتن أحمد حسام ميدو لأنه هو السبب في ترتيب هذه الزيارة".

وكان وائل القباني مدير الكرة بنادي الزمالك، قرر منع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام في الفترة الحالية ، وأضاف أنه سيتم تطبيق اللائحة على أي عضو يخالف التعليمات، مشدداً على أن أي تصريحات ستكون عبر المنابر الرسمية لنادي الزمالك فقط.