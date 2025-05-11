شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة خليل تتوج بالذهبية وملك إسماعيل بالبرونزية فى كأس العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرزت مصر ميداليتين بواقع ذهبية وبرونزية فى منافسات فردي السيدات ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث المقامة خلال الفترة من 6 إلى 11 مايو الجاري ببلغاريا، عن طريق فريدة خليل وملك إسماعيل بالترتيب.

وفازت النجمة المتألقة فريدة خليل بالميدالية الذهبية محققة 1485 نقطة ومحطمة الرقم القياسي لمسابقة الموانع المسجل باسمها لثالث مرة في البطولة حيث حطمته في التصفيات ثم في نصف النهائي واخيراً في النهائي.

وأحرزت البطلة المصرية ملك إسماعيل الميدالية البرونزية محققة 1453 لتسيطر مصر على منصة تتويج البطولة.

من جهته أعرب المهندس شريف العريان، رئيس الإتحاد المصري للخماسي الحديث، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، عن سعادته بهذه النتيجة المتميزة، وأكد أن هذا ليس جديدا على المنتخب المصري باعتلائه منصات التتويج بجميع المراحل السنية.



وتقدم بخالص الشكر والتقدير للسفير نادر سعد سفير جمهورية مصر العربية فى بلغاريا لإستقباله للبعثة المصرية وتذليل كافة العقبات وتسهيل كافة الاجراءات وحضور البطولة وتشجيع اللاعبين لرفع اسم مصر عالياً خفاقاً فى جميع المحافل الدولية والعالمية .

وتقام بعد قليل منافسات نهائي فردي الرجال بمشاركة لاعبان مصريان وهما محمد الأشقر ومصطفى أبو عامر.

وتضم قائمة اللاعبين بالبطولة كلا من: مهند شعبان، مصطفي أبو عامر، سيف وائل، سيف البنداري، محمد حسام الأشقر، فريدة ابو هاشم، ملك اسماعيل، للي فرج،عاليا عنايت.

ويقود الفريق فنياً: ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، ومحمود النجار المدير الفني، ومحمد ابو هاشم المدير الفني، ومحمد اشرف المدير الفني للسلاح، وتادرس صبحي مدرب الرماية والجري، ومصطفي الدالي مدرب السلاح، ويرأس البعثة المهندس عمرو شمس عضو مجلس الادارة.