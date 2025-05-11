شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس التراجع عن عودة أليو ديانج وشراء حمدي فتحي نهائياً والان مع تفاصيل الخبر

أعاد النادي الأهلي التفكير فى مستقبل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق المُعار لنادي الخلود السعودي بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

ورغم أن إدارة الأهلي كانت قد استقرت بنسبة كبيرة على عودة ديانج بعد انتهاء إعارته لنادي الخلود بسبب حاجة الفريق إلى جهوده إلا أنها بدأت تُعيد التفكير في هذا الأمر.

وقال مصدر في الأهلي، إن هناك اتجاها ظهر على سطح الأحداث الكروية في النادي خلال الساعات الماضية يُطالب بتجديد إعارة ديانج أو بيعه نهائياً.

وأضاف المصدر، ديانج لاعب جيد وصاحب إمكانيات عالية وكنا نرغب بالفعل فى عودته لتدعيم وسط الفريق، لكننا بدأنا ندرس هذا الملف من زاوية مختلفة، وهي إمكانية شراء حمدي فتحي نهائياً من نادي الوكرة القطري بدلاً من عودة ديانج.

ورحل حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة القطري فى صيف 2023 بعقد مدته أربعة مواسم، قبل أن يتفق الأهلي مع النادي القطري على استعارة اللاعب فى كأس العالم للأندية خلال يونيو المقبل.

وواصل المصدر، إذا تمكّنا من عودة حمدي فتحي نهائياً سيكون هذا أمر رائع لأننا سنقوم بتدعيم خط الوسط بلاعب قوي ومحلي بدلاً من ضم لاعب أجنبي، كما أن حمدي فتحي قادر على اللعب في مركز الدفاع وهو أمر جيد سيُفيد الفريق كثيراً.

وأشار المصدر إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تطورات مهمة فى ملف عودة ديانج وشراء حمدي فتحي نهائياً، حيث يتم حالياً التشاور في هذا الأمر بين مسئولى قطاع الكرة لاتخاذ القرار المناسب.

الأهلي يدرس إعادة حمدي فتحي نهائيًا بدلاً من ديانج بعد التعاقد مع بن رمضان

وأكد المصدر أن تعاقد الأهلي مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط نادي فرينكفاروزي المجري جعل الإدارة تفكر مرة ثانية بشأن ضم لاعب أجنبي في نفس المركز، ومن هنا جاء التفكير فى شراء حمدي فتحي نهائياً بدلاً من عودة ديانج.

ويضم الأهلي حالياً خمسة أجانب هم، الثلاثي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله وأشرف بن شرقي بجانب السلوفيني جراديشار والتونسي علي معلول، فيما تم رفع اسم المغربي رضا سليم من قائمة الفريق في يناير الماضي بسبب الإصابة كما يلعب التونسي محمد الضاوي "كريستو" مُعاراً لنادي الصفاقسي التونسي بجانب آليو ديانج.

ومع نهاية الموسم الجاري، سيرحل كل من علي معلول ويحيى عطية الله ورضا سليم وكريستو، ومع إنضمام التونسي محمد علي بن رمضان سيكون الأهلي لديه 4 أجانب ، هم أشرف داري وأشرف بن شرقي وجراديشار وبن رمضان ، لذا لا يرغب النادي في أستعادة ديانج مع ضم لاعب أجنبي بدلاً منه في مركز آخر غير الوسط، على أن يتم إعادة حمدي فتحي وهو ما ستحسمه الأيام المقبلة.