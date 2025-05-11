شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الكرة بالأهلي بقيادة عماد النحاس اليوم، الأحد، الاستعداد لـ مباراة سيراميكا المقرر لها الثلاثاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز، وهي المباراة التي يتطلع فيها المارد الأحمر للفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية التي تحققت مؤخرًا.

ارتفعت أسهم فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025، بعد هزيمة بيراميدز في مباراة البنك الأهلي.

وسقط بيراميدز أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-2، وذلك بعدما استطاع الأهلي الفوز على المصري برباعية مقابل هدفين مساء الخميس الماضى.

وتقلصت حظوظ بيراميدز في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، الموسم الجاري بعدما فقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة وفي جعبته 47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

ويرغب عماد النحاس المدير الفني المؤقت لـ النادي الأهلي في دراسة فريق سيراميكا جيداً من أجل التغلب عليه وحصد النقاط الثلاثة للتمسك بحظوظ التتويج ببطولة الدوري في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم واجه الإسماعيلى وفاز برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك 3-0 اعتباريا ثم تعادل مع بيراميدز 1-1 ثم فاز على بتروجت 3-2 ثم فاز على حرس الحدود بخماسية دون رد ثم فاز على المصري البورسعيدى 4-2.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الأهلي أمام سيراميكا فى دوري nile

يستعد النادي الأهلي، لمواجهة سيراميكا فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تجاوز عقبة المصري البورسعيدى برباعية مقابل هدفين.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وسيراميكا فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري حتى نهاية الموسم 2024 / 2025 : الثلاثاء 13 مايو

سيراميكا مع الأهلي 5 مساءً

السبت 17 مايو

الأهلي مع البنك الأهلى 8 مساءً.

الأحد 25 مايو

الأهلي مع فاركو "لم يتم تحديد موعدها".