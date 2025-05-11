تعرف على مشوار مصر وغانا فى أمم أفريقيا للشباب قبل مواجهة ربع النهائى غداً

أما منتخب "البلاك ستارز" فقد تربع في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من انتصارين على السنغال وأفريقيا الوسطى (1 – 0) وتعادل مع الكونغو الديمقراطية (1 – 1) في الجولة الأولى.

ويختتم منتخب الشباب ، بقيادة أسامة نبيه اليوم، الأحد، تدريباته استعدادا لمواجهة غانا غدا الاثنين، باستاد السويس الجديد، في ربع نهائي أمم أفريقيا تحت 20 عاما المقامة حاليا في مصر.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الغاني في ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب، غداً الاثنين فى السادسة مساءً.