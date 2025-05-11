شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار مصر وغانا فى أمم أفريقيا للشباب قبل مواجهة ربع النهائى غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه ، غدا الإثنين، مباراة غاية فى الأهمية عندما يلتقى منتخب غانا فى ربع نهائى بطولة أمم أفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر.
"الفراعنة" الصغار تجاوزا الدور الأول كأحد أفضل منتخبين أنهيا في المركز الثالث بحصولهم على 4 نقاط في المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج منتخب تنزانيا متذيل هذه المجموعة بعد أن حققوا تفوقوا على جنوب أفريقيا وتنزانيا (1 – 0) وتعادل مع زامبيا (0 – 0) وخسارة أمام سيراليون (1 – 4).
أما منتخب "البلاك ستارز" فقد تربع في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من انتصارين على السنغال وأفريقيا الوسطى (1 – 0) وتعادل مع الكونغو الديمقراطية (1 – 1) في الجولة الأولى.
ويختتم منتخب الشباب ، بقيادة أسامة نبيه اليوم، الأحد، تدريباته استعدادا لمواجهة غانا غدا الاثنين، باستاد السويس الجديد، في ربع نهائي أمم أفريقيا تحت 20 عاما المقامة حاليا في مصر.
ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الغاني في ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب، غداً الاثنين فى السادسة مساءً.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز