شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى ينهي الاحتفالات فى البنك الأهلي استعداداً للحدود والان مع تفاصيل الخبر

عقد طارق مصطفى ، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، طالبهم خلالها بغلق صفحة الاحتفالات بعد الفوز على بيراميدز في الدوري بالجولة الماضية بنتيجة 4-2، والتركيز على اللقاء القادم أمام حرس الحدود، وذلك لتأمين تواجد الفريق بالمربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري.

وتقدم فريق البنك الأهلي للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، متفوقاً على المصري صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، ويتبقى للبنك الأهلي 4 مباريات في المسابقة، بينما يتبقى للمصري 3 مواجهات فقط.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، لمواجهة حرس الحدود في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مباريات حسم الدوري، والتي تجمع الفريقين في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل بالإسكندرية.

ويتبقى للبنك الأهلي 4 مباريات في بطولة الدوري جاءت كالتالي:

1ـ حرس الحدود x البنك البنك الأهلي يوم الثلاثاء 13 مايو على ستاد الماكس الساعة 8 مساءً

2ـ الأهلى x البنك الأهلي يوم السبت 17 مايو على ستاد القاهرة الدولي الساعة 8 مساءً

3ـ البنك الأهلي x المصرى يوم السبت 25 مايو على ستاد السويس الجديد ولم يتم تحديد موعد المباراة

4ـ بتروجت x البنك يوم الجمعة 30 مايو على ستاد بتروسبورت ولم يتم تحديد موعد المباراة