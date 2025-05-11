شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان يعالج الأخطاء الدفاعية فى المصري استعداداً لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان ، على مراجعة الأخطاء الدفاعية التي سقط فيها لاعبو الفريق خلال الجولة الماضية من الدوري، حيث تلقى المصري هزيمة قاسية أمام الأهلي بنتيجة 4-2، وذلك لتجنبها في اللقاء المقبل أمام فاركو.

ويستعد المصري لمواجهة فاركو في الجولة السادسة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري، والتي تجمع الفريقين فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل.

وتراجع النادي المصري للمركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها من الأهلي، حيث توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 35، بينما تقدم البنك الأهلي إلى المركز الرابع بعد الفوز على بيراميدز في إطار منافسات نفس الجولة بنتيجة 4-2، رافعاً رصيده إلى 36 نقطة، ويتبقى للبنك الأهلي 4 مباريات فيما يتبقى للمصري 3 لقاءات فقط.

وكان المصري ودع مؤخراً بطولة كأس مصر من دور الـ 16 عقب الهزيمة أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، كما ودع ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على يد سيمبا التنزاني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1، وخرج المصري أيضاً من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.