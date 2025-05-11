شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يرفض الراحة ويستعين بمدرب خاص استعداداً لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

رفض حمدى فتحى لاعب خط وسط الوكرة القطري المعار للنادى الأهلى فكرة الحصول على راحة سلبية تامة من التدريبات بعد انتهاء موسمه في الدوري القطري، حيث ينوى اللاعب التدريب برفقة مدرب خاص للحفاظ على فورمته الفنية والبدنية استعداداً للمشاركة مع المارد الأحمر في مونديال الأندية.

الأهلي كان قد أعلن الاتفاق لاستعارة حمدي فتحي من فريق الوكرة لمدة شهر، لتدعيم صفوفه خلال المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

حمدى فتحى سيعود للقاهرة في غضون أيام قليلة بعد نهاية موسمه في قطر، وسوف يستغل الراحة السلبية في التدريب بشكل منفرد لحين الانتظام في تدريبات الاهلى الجماعية وذلك نهاية شهر مايو الجاري، بالتزامن مع نهاية الموسم المحلي.

ويفتتح الأهلي مبارياته في كأس العالم للأندية بمواجهة فريق إنتر ميامي الأمريكي، يوم 14 يونيو المقبل (فجر 15 يونيو)، في المباراة الافتتاحية من المسابقة.