شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يدرس مباريات مودرن سبورت بحثاً عن عودة انتصارات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

يعكف تامر مصطفى المدير الفنى للنادى الاسماعيلى على دراسة مباريات مودرن سبورت الاخيرة بالدوري المصري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق قبل ملاقاته الخميس المقبل بالمسابقة المحلية بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش.

ويستعيد فريق الإسماعيلى، بقيادة تامر مصطفى، خدمات عبد الرحمن الدح لاعب وسط الدراويش أمام مودرن سبورت المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة تفادى الهبوط فى الدورى.

وغاب عبد الرحمن الدح عن مواجهة الإسماعيلى وإنبى التي خسرها الدراويش بهدف نظيف، للإيقاف بعد حصوله على إنذارين أمام سموحة في الدورى.

ويهبط لدورى المحترفين أصحاب المركزين الثامن والتاسع فى مرحلة تفادى الهبوط، ويسعى الإسماعيلى لتجميع النقاط من أجل الهروب من الهبوط فى هذا الموسم الصعب الذى تعرض خلاله لوقف القيد وعدم ضم صفقات جديدة.