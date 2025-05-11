مصر وغانا يلجآن للوقت الإضافى حال التعادل فى ربع نهائى أمم أفريقيا للشباب

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القاهرة - سامية سيد - يلجأ منتخبا مصر وغانا للشباب تحت 20 عاما للوقت الإضافى حال انتهاء مباراة الغد بينهما فى ربع نهائى أمم أفريقيا للشباب بالتعادل، وفقا للوائح البطولة التى تقام فى مصر حاليا.

وتنص اللائحة على اللجوء للوقت الإضافى حال انتهاء المباريات بالتعادل، ما عدا مباراة تحديد المركز الثالث فى البطولة، حيث يتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة حال التعادل.

ويختتم منتخب الشباب ، بقيادة أسامة نبيه اليوم، الأحد، تدريباته استعدادا لمواجهة غانا غدا الاثنين، باستاد السويس الجديد، في ربع نهائي أمم أفريقيا تحت 20 عاما المقامة حاليا في مصر.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الغاني في ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب، غداً الاثنين فى السادسة مساءً.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد ثم واجه تعادل سلبيا أمام زامبيا ثم فاز على تنزانيا بهدف دون رد.