بعد التتويج باللقب الـ20.. ليفربول يصطدم بأرسنال في سهرة كروية نارية يقودها الملك المصري!

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف فريق ليفربول، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره أرسنال في قمة نارية، فى السادسة والنصف مساء، اليوم الأحد، على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

ويدخل ليفربول، بقيادة المدير الفني الهولندى آرني سلوت، مباراة أرسنال دون ضغوط بعدما حسم لقب الدوري الإنجليزي مبكرا، لكنه سيحاول تقديم عرض جيد لإمتاع جماهيره، خصوصا أن المباراة ستقام على ملعب آنفيلد، كما أن يريد استعادة الانتصارات بعدما خسر الجولة الماضية أمام تشيلسي بنتيجة 3-1.

وقاد محمد صلاح ورفاقه ليفربول للتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي للمرة الـ20 في تاريخه، ليعادل رقم مانشستر يونايتد القياسي بعدد مرات التتويج باللقب، في موسم حافل بغزارة الأهداف وتحقيق الأرقام القياسية.

ترتيب ليفربول وأرسنال.

ويتربع فريق ليفربول على عرش جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 82 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 67 نقطة.

فى المقابل، يسعى أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا إلى تحقيق الفوز على ليفربول لمصالحة جماهيره، بعد وداع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي على يد باريس سان جيرمان، كما أنه فشل في الفوز آخر مباراتين بمسابقة الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع كريستال بالاس 2-2 وخسر أمام بورنموث 2-1.

كانت مباراة الدور الأول فى الدوري الإنجليزي التى جمعت بين ليفربول وأرسنال ، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ما يجعل مباراة الجولة 36 مهمة خصوصا لكتيبة المدفعجية الباحثة عن الحفاظ على المركز الثاني.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفًا، متفوقًا بفارق 5 أهداف على ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد، و7 أهداف على هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

يحتاج محمد صلاح إلى تسجيل 8 أهداف، فيما تبقى من الموسم، حتى يكون أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي بموسم واحد والذي حققه هالاند مهاجم مانشستر سيتي برصيد 36 هدفاً.

كما يتطلع النجم المصري لصناعة هدفين من أجل اعتلاء قائمة أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في تاريخ الدوري بموسم واحد، حيث يتصدرها حاليًا تييري هنري برصيد 20 تمريرة حاسمة.

ويفصل محمد صلاح مساهمة تهديفية واحدة "التسجيل أو الصناعة" من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في موسم واحد عبر تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر آلان شيرر وآندي كول القائمة برصيد 47 مساهمة تهديفية.

فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب لعام 2025 فى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، من قبل رابطة كتاب كرة القدم (FWA).

وحصل محمد صلاح على 90% من إجمالي الأصوات من إجمالي المشاركين في اختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، متفوقًا على فيرجيل فان دايك الذي حل ثانياً في القائمة، ثم ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد في المرتبة الثالثة.