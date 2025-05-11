"أن بي أيه": سلتيكس يعود بقوة وتمبروولفز يتقدم على ووريرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : عاد بوسطن سلتيكس حامل اللقب بقوة في سلسلته مع نيويورك نيكس ضمن نصف نهائي الشرق بعد خسارته المباراتين الأوليين على أرضه، وذلك بفوزه في الثالثة 115 93 خارج الديار، فيما تقدم مينيسوتا تمبروولفز على غولدن ستايت ووريرز 2 1 في الغرب بفوزه على ملعب الأخير 102 97 السبت في "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في نيويورك وعلى ملعب "ماديسون سكوير غاردن"، استعاد سلتيكس لمسته من خارج القوس ونجح في 20 من محاولاته الأربعين بعدما اكتفى بـ25 ثلاثية في 100 محاولة خلال المباراتين الأوليين اللتين خسرهما على أرضه بعدما كان متقدما في كل منهما بفارق 20 نقطة.

وسيطر حامل اللقب بشكل كامل على المباراة الثالثة من أصل سبع ممكنة، ووصل الفارق بينه وبين مضيفه حتى 31 نقطة في إحدى مراحلها، وذلك بفضل تألق جايسون تايتوم وبايتون بريتشارد اللذين سجلا 21 و23 نقطة تواليا، مع 9 متابعات و7 تمريرات حاسمة للأول.

وسجل كل من تايتوم وبريتشارد 5 ثلاثيات في اللقاء، بعدما اكتفيا مجتمعين بـ12 فقط من أصل 42 محاولة في المباراتين الأوليين.

وساهم جايلن براون وديريك وايت أيضا في هذا الانتصار، بعدما سجل الأول 19 نقطة والثاني 17، فيما كان جايلن برنسون والدومينيكاني كارل أنتوني تاونز الأفضل في صفوف نيكس بـ27 نقطة للأول و21 مع 15 متابعة للثاني.

ويأمل نيكس ألا يسمح لسلتيكس في إدراك التعادل 2 2 حين يتواجه الفريقان الإثنين في المباراة الرابعة من هذا السلسلة التي تعود الأربعاء إلى بوسطن، كي يعزز حظوظه ببلوغ نهائي المنطقة الشرقية لأول مرة منذ عام 2000.

وفي نصف نهائي المنطقة الغربية وبعدما بدأ السلسلة بالفوز خارج الديار، عانى ووريرز مجددا بغياب نجمه المطلق ستيفن كوري بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ ومني بهزيمته الثانية تواليا أمام تمبروولفز، لكن هذه المرة على أرضه بنتيجة 97 102.

وبدا ووريرز قادرا على تعويض غياب كوري بتقدمه بفارق 5 نقاط في الربع الأخير، لكن أنتوني إدواردز وجوليوس راندل استلما زمام الأمور في طريقهما لإنهاء المباراة بـ36 نقطة للأول و24 للثاني مع 10 متابعات و12 تمريرة حاسمة.