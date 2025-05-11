شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يودع حسام غالي بالفوز على أياكس بهدف ودياً والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 11 مايو 2018 فاز النادى الأهلى بهدف دون رد على أياكس الهولندى، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات فى مهرجان اعتزال حسام غالى، وأعلن كابيتانو القلعة الحمراء قرار اعتزال الساحرة المستديرة بشكل رسمى فى 23 أبريل 2018 فى مؤتمر صحفى عقده بمقر القلعة الحمراء وانهمرت الدموع من عينيه قائلا، "عايز ارتاح".

وقال حسام غالى باكياً، "يشهد الله أننى لم أقصر أو أتخاذل فى حق الأهلى، وأتمنى أن يكون جمهور القلعة الحمراء راضيا عنى، لحظة صعبة ولكنها سنة الحياة، أدعوكم لمباراة اعتزالى وأتشرف بحضوركم وفخور بانتمائى لهذا الصرح الكبير".

ولعب حسام غالى من بداية اللقاء وغادر فى الدقيقة 76، ولعب على حسابه صلاح محسن الذى سجل هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 83، ووجه غالى تحية الوداع للجماهير فى آخر مباراة له بالملاعب، كما قام بتحية زملائه بأرض الملعب وكذلك الجهاز الفنى والإدارى والطبي.

وتحدث غالى قبل انطلاق مباراة اعتزاله موجهاً رسالته للجماهير التى حضرت اللقاء قائلاً "اشكركم على الحضور وتشريفى بتواجدكم اليوم فى ملعب هزاع بن زايد، اود ان أوجه الشكر لزملائى والنادى الأهلى ومجلس ادارته والجهاز الفنى على مساندتهم ليا وتحملهم الكثير بسببي".

متابعاً "دايماً كنتوا فى ضهرى وسند ليا واستحملوا كتير، زوجتى كانت دايماً تقولى روح للكورة هى حبيبتك أنا مش حبيبتك، دلوقتى انا بلعب أخر ماتش وهى هتفضل حبيبتى للأبد".

وواصل غالى كلمته "كنت أتمنى ان يتواجد ابى رحمه الله فى يوم مثل هذا، كان دايماً يكون معايا واليوم ارغب فى ان امنحه حقه أنا اسير بنصائحه لي، أتمنى من الجماهير ان تحيى روحه فى مباراة اعتزالي" لتتفاعل الجماهير بالتصفيق لروح والد قائد القلعة الحمراء.

وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته وهى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.

حصل غالى مع الأهلى على 13 بطولة، هى الدورى المصرى 2010/2011 - 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018، كأس السوبر المصرى 2010 - 2014 – 2015، كأس مصر 2003- 2017، دورى أبطال إفريقيا2001 – 2012، كأس الكونفدرالية 2014، كأس السوبر الإفريقى 2002