شكرا لقرائتكم خبر عن سيتى كلوب تضع اللمسات النهائية لإقامة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا للشباب باستاد السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت شركة سيتي كلوب لإدارة المنشآت الرياضية، برئاسة ياسر الرملي، اللمسات النهائية لاستضافة مباراة مصر وغانا المقرر إقامتها غداً الإثنين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر حتى 18 مايو الجارى.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد حددت استاد السويس لاستضافة مباريات المجموعة الثالثة للبطولة إضافة إلى إحدى مباريات دور الثمانية باعتباره أحد ملاعب كرة القدم المميزة ضمن سلسلة ملاعب شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى، وتتولى شركة سيتي كلوب إدارتها كأحد المنشآت الرياضية التي تنتشر في ربوع مصر وتعد من أبرز ما تضمه البنية التحتية الرياضية في مصر.



وفور اختيار استاد السويس ضمن ملاعب البطولة، سعى مجلس إدارة شركة سيتي كلوب لإعداده بما يليق بمظهر مصر الحضاري التي رحبت باستضافة وتنظيم بطولة كبيرة خلال أيام قليلة بعد الظروف التي حالت دون اقامتها في كوت ديفوار كما كان مقرراً.



يذكر أن استاد السويس قد لقي اختياره ترحيباً من المسئولين بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث يعد من الملاعب المعتمدة لديه منذ استضافته لإحدى مجموعات بطولة الأمم الافريقية للكبار عام 2019، وحتى الموسم الحالي عندما استضاف مباريات النادي المصري في الكونفدرالية الأفريقية مع فتح الاستاد لمباريات الأندية محلياً وأفريقياً.



أرضية ستاد السويس



استاد السويس يستضيف مباراة منتخبات الشباب



ستاد السويس



قاعة المؤتمرات باستاد السويس



مدرجات ستاد السويس



ستاد السويس