اخبار الرياضه

سيتى كلوب تضع اللمسات النهائية لإقامة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا للشباب باستاد السويس

0 نشر
0 تبليغ

  • سيتى كلوب تضع اللمسات النهائية لإقامة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا للشباب باستاد السويس 1/8
  • سيتى كلوب تضع اللمسات النهائية لإقامة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا للشباب باستاد السويس 2/8
  • سيتى كلوب تضع اللمسات النهائية لإقامة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا للشباب باستاد السويس 3/8
  • سيتى كلوب تضع اللمسات النهائية لإقامة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا للشباب باستاد السويس 4/8
  • سيتى كلوب تضع اللمسات النهائية لإقامة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا للشباب باستاد السويس 5/8
  • سيتى كلوب تضع اللمسات النهائية لإقامة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا للشباب باستاد السويس 6/8
  • سيتى كلوب تضع اللمسات النهائية لإقامة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا للشباب باستاد السويس 7/8
  • سيتى كلوب تضع اللمسات النهائية لإقامة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا للشباب باستاد السويس 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن سيتى كلوب تضع اللمسات النهائية لإقامة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا للشباب باستاد السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت شركة سيتي كلوب لإدارة المنشآت ، برئاسة ياسر الرملي، اللمسات النهائية لاستضافة مباراة مصر وغانا المقرر إقامتها غداً الإثنين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر حتى 18 مايو الجارى.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد حددت استاد السويس لاستضافة مباريات المجموعة الثالثة للبطولة إضافة إلى إحدى مباريات دور الثمانية باعتباره أحد ملاعب كرة القدم المميزة ضمن سلسلة ملاعب شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى، وتتولى شركة سيتي كلوب إدارتها كأحد المنشآت الرياضية التي تنتشر في ربوع مصر وتعد من أبرز ما تضمه البنية التحتية الرياضية في مصر.


وفور اختيار استاد السويس ضمن ملاعب البطولة، سعى مجلس إدارة شركة سيتي كلوب لإعداده بما يليق بمظهر مصر الحضاري التي رحبت باستضافة وتنظيم بطولة كبيرة خلال أيام قليلة بعد الظروف التي حالت دون اقامتها في كوت ديفوار كما كان مقرراً.


يذكر أن استاد السويس قد لقي اختياره ترحيباً من المسئولين بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث يعد من الملاعب المعتمدة لديه منذ استضافته لإحدى مجموعات بطولة الأمم الافريقية للكبار عام 2019، وحتى الموسم الحالي عندما استضاف مباريات النادي المصري في الكونفدرالية الأفريقية مع فتح الاستاد لمباريات الأندية محلياً وأفريقياً.

 

05c10738-5999-4432-911e-9718d9af98a5
أرضية ستاد السويس 

 

7cd81f21-7001-4858-8e50-21b2bbd6181a
استاد السويس يستضيف مباراة منتخبات الشباب 

 

7dcf4ad7-6344-48cf-9e7b-0a72ff12aded
ستاد السويس 

 

8503d40e-96cb-4155-8cbd-a5a243835160
قاعة المؤتمرات باستاد السويس 

 

ad7a0769-1899-4988-85fc-178ea8af2cbf
مدرجات ستاد السويس 

 

ae44a5e9-de5b-402d-82ae-b7951ed49a0a
ستاد السويس

 

bbfa8ba4-77d2-43c5-9fec-9af77f548629
ستاد السويس 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا