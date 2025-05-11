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زوجة كوتيسا وراء عرقلة صفقة انضمامه للزمالك

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زوجة كوتيسا وراء عرقلة صفقة انضمامه للزمالك

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية تكثيف المفاوضات بين مسئولي الزمالك وديريك كوتيسا لاعب سيرفيت السويسري، من أجل ضمه فى الميركاتو الصيفي، خاصة أن لجنة التخطيط ومسئولى النادى يرون أنه جناح سوبر وسيحقق الاستفادة المطلوبة للنادى.

إلا أن المفاوضات تعطلت بسبب زوجة اللاعب التي لا ترغب فى التواجد بالشرق الأوسط فى الوقت الحالي، وتفضل استمرار كوتيسا في أوروبا، وهو ما أدى لتعطيل المفاوضات، وابتعاد اللاعب عن الزمالك.

في سياق آخر، ينتظر نادي الزمالك  الرد على طلبه من قبل لجنة التظلمات حسبما أعلن فى بيان رسمى الخميس، حيث أرسل طلبًا إلى لجنة الاستئناف باتحاد الكرة لتقديم موعد إصدار القرار النهائى قبل يوم 13 مايو الحالى حتى تستقيم الأمور وتتحقق العدالة وأكد نادى الزمالك فى بيانه أنه أمام ما يحدث هذا الموسم، فإن النادى الأبيض لن يتوانى عن مواصلة اتخاذ الخطوات المشروعة التى تضمن حصوله على حقوقه وتطبيق اللوائح، مهما كلفه الأمر.

وأوضح الزمالك ضمن بيانه أنه  لم يكن مفاجئًا لإدارة نادى الزمالك استمرار محاولات تعطيل صدور قرار لجنة التظلمات بشأن عقوبات مباراة القمة السابقة. ويعرب مجلس إدارة نادى الزمالك، نيابة عن جماهيره العظيمة فى كل مكان، عن استنكاره لما آلت إليه الأمور من انعدام العدالة الناجزة، وغياب الشفافية والنزاهة، وتأكد للجميع كيف تُدار المسابقة هذا الموسم من كافة الأطراف، نظرًا لوجود رغبة مبيّتة لعدم تطبيق اللوائح والالتفاف عليها لمصلحة طرف بعينه على حساب البقية، مما يمثل إساءة لسمعة المصرية.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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