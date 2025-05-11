شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة كوتيسا وراء عرقلة صفقة انضمامه للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية تكثيف المفاوضات بين مسئولي الزمالك وديريك كوتيسا لاعب سيرفيت السويسري، من أجل ضمه فى الميركاتو الصيفي، خاصة أن لجنة التخطيط ومسئولى النادى يرون أنه جناح سوبر وسيحقق الاستفادة المطلوبة للنادى.

إلا أن المفاوضات تعطلت بسبب زوجة اللاعب التي لا ترغب فى التواجد بالشرق الأوسط فى الوقت الحالي، وتفضل استمرار كوتيسا في أوروبا، وهو ما أدى لتعطيل المفاوضات، وابتعاد اللاعب عن الزمالك.

في سياق آخر، ينتظر نادي الزمالك الرد على طلبه من قبل لجنة التظلمات حسبما أعلن فى بيان رسمى الخميس، حيث أرسل طلبًا إلى لجنة الاستئناف باتحاد الكرة لتقديم موعد إصدار القرار النهائى قبل يوم 13 مايو الحالى حتى تستقيم الأمور وتتحقق العدالة وأكد نادى الزمالك فى بيانه أنه أمام ما يحدث هذا الموسم، فإن النادى الأبيض لن يتوانى عن مواصلة اتخاذ الخطوات المشروعة التى تضمن حصوله على حقوقه وتطبيق اللوائح، مهما كلفه الأمر.