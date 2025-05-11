شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض عرضاً مكسيكياً لضم مصطفى شوبير.. وعروض من خيتافي وألميريا والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو النادي الأهلي عرضاً من أحد أندية المكسيك لضم مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق، فيما مازالت هناك عدة أندية أوروبية ترغب فى ضم الحارس الشاب.

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه على إذاعة أون سبورت اليوم الأحد، إن نجله مصطفى شوبير تلقى الكثير من العروض خلال الفترة الأخيرة، لكنه ترك حسم الأمر لمسئولى الأهلي لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف شوبير، إحدى شركات التسويق، التى تتخذ من إحدى الدول الأوروبية مقراً لها، اقترحت على الأهلي إمكانية تسويق مصطفى شوبير فى عدد من الأندية الأوربية، موضحاً أن هذه الشركة قامت بتسويق عمر مرموش نجم منتخبنا الوطني الأول ونادي مانشستر الإنجليزي.

وتابع شوبير، مندوبو شركة التسويق عقدوا جلسة مطولة مع محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي، واقترحوا تسويق مصطفى شوبير فى عدد من الأندية الأوروبية.

واستطرد شوبير قائلاً، نادي فالنسيا الذي رحل حارس مرماه الأساسي يرغب في ضم مصطفى شوبير، وهناك أندية أخرى ترغب فى ضم حارس الأهلي، أبرزها خيتافي، وألميريا الإسبانيان، بخلاف نادٍ برتغالي آخر.

وأشار أحمد شوبير إلى أن شركة التسويق اقترحت أيضاً عرضاً من نادٍ مكسيكي، ولكنه قوبل برفض تام من مسؤولي الأهلي، وشدد الإعلامي أحمد شوبير على أن عقد مصطفى شوبير مع الأهلي يتبقى فيه موسمين بخلاف الموسم الجاري.

ويُقدم مصطفى شوبير عروضاً جيدة حينما يُدافع عن عرين الأهلي، وانضم للمنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة بفضل تألقه مع المارد الأحمر ويُطالب كثيرون بمنحه فرصة كاملة في الدفاع عن عرين الأهلي .