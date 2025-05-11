شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يحسم موقف عمر خضر من مواجهة غانا فى مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه ، موقف اللاعب عمر خضر من المشاركة في المواجهة الحاسمة أمام منتخب غانا، والمقررة غداً ضمن منافسات دور الثمانية بكأس الأمم الأفريقية للشباب، والتي تمنح الفائز بطاقة التأهل إلى كأس العالم في تشيلي.

وشهد مران المنتخب، الذي أُقيم أمس بمدينة الإسماعيلية، حالة من التركيز الشديد والروح العالية بين اللاعبين، وسط دعم قوي من الجهاز الفني، وتفاؤل واضح بالقدرة على تجاوز المواجهة الصعبة أمام النجوم السوداء.

ولم يشارك عمر خضر فى التدريبات، فى محاولة لاختبار حالته البدنية بعد حالة الإرهاق التي حرمته من التواجد في مران الأمس.

وأكد الجهاز الطبي للمنتخب، أن مشاركة خضر أمام غانا ستتحدد بناءً على استجابته للعلاج وتقييم حالته بشكل نهائي في مران الغد، وسط تمسك من اللاعب وزملائه بحلم التأهل للمونديال، حيث تعاهدوا على القتال حتى اللحظة الأخيرة من أجل حجز بطاقة العبور إلى تشيلي.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى ربع النهائي ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، بعدما جمع 7 نقاط في دور المجموعات من فوزين وتعادل وخسارة، ليلاقي منتخب غانا الذي تصدر مجموعته بثبات.