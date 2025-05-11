شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعجل كاف لإرسال 1.2 مليون دولار قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

أرسل مسئولو النادى الأهلى خطاباً لنظرائهم في الاتحاد الأفريقى "كاف" لسرعة إرسال مستحقات المارد الأحمر البالغة 1.2 مليون دولار نظير مشاركته في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وذلك من أجل إنجاز ملف المدرب والصفقات الجديدة.

وتنص لائحة الكاف على حصول النادي الأهلي على مبلغ 1.2 مليون دولار لخروجه من دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وخلال الأيام المقبلة سيتم إرسال المبلغ المالي للقلعة الحمراء في خطوة يتخذها الاتحاد الأفريقي مع كل الأندية التي ودعت دوري الأبطال من هذا الدور.

وكان النادي الأهلي قد تعادل بنتيجة سلبية ذهابا في جنوب أفريقيا أمام صن داونز، في حين أن المارد الأحمر تعادل 1-1 بالقاهرة، ليقطع الفريق الجنوب أفريقي تذكرة التأهل للنهائي بفضل قاعدة الهدف خارج الديار، وبذلك يواجه بيراميدز في النهائي، خاصة أن الفريق السماوي نجح في إقصاء أورلاندو الجنوب أفريقي من نصف النهائي الآخر.