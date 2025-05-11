شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة بعد معسكر ناجح فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت بعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة إلى القاهرة، فجر اليوم الأحد قادمة من فرنسا، بعد ختام معسكر تدريبي ناجح استمر لعدة أيام، وشهد العديد من الفوائد الفنية والذهنية تحت قيادة المدربة المصرية أميرة يوسف.

وكان اليوم الأخير للمعسكر قد تضمن تقسيمات داخلية بين اللاعبات لتطبيق الجوانب الخططية والتكتيكية التي تم التدرب عليها طوال فترة المعسكر، وسط أداء مميز وتنظيم رائع خاصة في الخطين الدفاعي والهجومي.

وفي لفتة تقدير دبلوماسية راقية، لبّت البعثة دعوة السفير المصري في فرنسا، السفير علاء يوسف وحرمه، على مأدبة غداء رسمية قبل مغادرة باريس، حيث أشاد السفير بروح اللاعبات ومجهودات الجهاز الفني في تمثيل مصر بصورة مشرفة.

كما نال أداء اللاعبات إشادة كبيرة من الجانب الفرنسي، الذي عبّر عن إعجابه بالالتزام والمهارات التي ظهرت خلال المعسكر، مؤكدين أن الفتيات المصريات يمتلكن موهبة فنية واعدة قادرة على المنافسة الدولية.