شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئي اليد يبدأ رحلة العودة من كرواتيا بعد انتهاء معسكر الإعداد لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ بعثة منتخب ناشئين كرة اليد مساء اليوم، الأحد، رحلة العودة من كرواتيا بعد خوض وديتين مع نظيره الكرواتي استعدادا لبطولة العالم، المقرر إقامتها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل، على أن تصل فى الثانية والنصف صباح الإثنين.

وشهد معسكر التشيك فوز منتخب الناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما بقيادة المدرب طارق محروس على نظيره التشيكى، فى وديتين قبل التوجه إلى كرواتيا.

وضمت قائمة منتخب الناشئين لمواجهات التشيك وكرواتيا كلا من يوسف عبد الهادي وعمر أحمد عادل وأحمد رمضان ومحمود علي وأحمد حلمي وعادل أحمد سعد و حمزة وليد المرسي ويوسف عبد الغني وسيف الدين جلال و زياد أحمد محمد وفيراس مروان ويوسف أحمد فريد و حسين أبو العلا ويحيي نادر السيد وكريم حمدي السيد.