شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون دولار تعطل توقيع المغربي كريم البركاوى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم ينته نادى الزمالك من إتمام صفقة المهاجم المغربي كريم البركاوي، لاعب نادي الرائد السعودي، بشكل رسمي، رغم فتح خط مفاوضات مع اللاعب ووكيله للحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يحسم الزمالك ضم البركاوى بشكل رسمي، فى ظل طلب اللاعب الحصول على 1.5 مليون دولار من الزمالك فى الموسم، خاصة أن انتقاله سيكون فى صفقة انتقال حر، وهو ما تراه لجنة التخطيط مبلغا ضخما فى هذا التوقيت، وتعمل اللجنة على التفاوض مع اللاعب من أجل تخفيض مطالبه المادية لاتمام الصفقة.

من ناحية أخرى، ينتظر نادي الزمالك الرد على طلبه من قبل لجنة التظلمات، حسبما أعلن فى بيان رسمى الخميس، حيث أرسل طلبًا إلى لجنة الاستئناف باتحاد الكرة لتقديم موعد إصدار القرار النهائى قبل يوم 13 مايو الجارى حتى تستقيم الأمور وتتحقق العدالة، وأكد نادى الزمالك فى بيانه أنه أمام ما يحدث هذا الموسم، فإن النادى الأبيض لن يتوانى عن مواصلة اتخاذ الخطوات المشروعة التى تضمن حصوله على حقوقه وتطبيق اللوائح، مهما كلفه الأمر.