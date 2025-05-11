شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جولات حاسمة لإعلان بطل دوري nile فى صراع الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 10:30 ص

باتت حظوظ فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025 كبيرة بعد هزيمة بيراميدز في مباراة البنك الأهلي.

وسقط بيراميدز أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-2، ، وذلك بعدما استطاع الأهلي الفوز على المصري برباعية مقابل هدفين مساء الخميس الماضى.

وتقلصت حظوظ بيراميدز في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، الموسم الجاري بعدما فقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات أمام فرق سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، يحتاج للفوز بها جميعا من أجل التتويج باللقب، بغض النظر عن نتائج بيراميدز.

ولكن حال تعادل بيراميدز في إحدى مبارياته، فإن فرص الأهلي تزداد، حيث يكفيه حينها الفوز فى مباراتين فقط ثم التتويج بالدوري.

بينما إذا تلقى بيراميدز الهزيمة في إحدى مبارياته القادمة فسيكون الأهلي بحاجة إلى 4 نقاط فقط من أصل 9 ممكنة لحسم اللقب رسميًا.

ترتيب الدوري سيتغير حال قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم على خلفية الانسحاب أمام الزمالك، علمًا أنه الأمر سيتحدد يوم الخميس المقبل بالقرار النهائي كما أعلنت اللجنة الخميس الماضى.

ونستعرض مواجهات بيراميدز والأهلى والزمالك المتبقية فى دوري نايل كالتالى:

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري هذا الموسم 2024 / 2025:

الزمالك × بيراميدز

الثلاثاء 13 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

بتروجيت × بيراميدز

السبت 17 مايو – الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة

سيراميكا × بيراميدز

الأربعاء 28 مايو (لم يُحدد توقيت المباراة حتى الآن)

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري حتى نهاية الموسم 2024 / 2025 :

الثلاثاء 13 مايو

سيراميكا مع الأهلي 5 مساءً

السبت 17 مايو

الأهلي مع البنك الأهلى 8 مساءً.

الأحد 25 مايو

الأهلي مع فاركو "لم يتم تحديد موعدها".

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري هذا الموسم 2024 / 2025:

الزمالك × بيراميدز

الثلاثاء 13 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة



بتروجيت × الزمالك

السبت 24 مايو – (لم يُحدد التوقيت بعد)

الزمالك × فاركو

الأحد 1 يونيو – (لم يُحدد التوقيت بعد).

وجاءت لائحة بطولة الدوري المصري الممتاز بخصوص حسم بطل المسابقة في حال تساوي نقاط الفريقين كالتالي:

1ـ النادي الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال مباريات المرحلة الختامية.

وسجل بيراميدز 5 أهداف في المرحلة الختامية واستقبلت شباكه مثلهم، بينما سجل الأهلي 9 واستقبلت شباكه 6، ليكون فارق الأهداف منحازاً لصالح الأهلي حتى الأن بفارق 3 أهداف.

2ـ النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال مباريات المرحلة الختامية.

3ـ النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال كافة مباريات المرحلة المقامة خارج الأرض.

4ـ النادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة النهائية، على أن يتم احتسابها بخصم نقاط من الفريق المعني بحيث يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثلاث نقاط عن كل بطاقة حمراء نتيجة حصول اللاعب على بطاقة حمراء للحصول على الانذار الثاني أو بطاقة حمراء مباشرة، وأربع نقاط عن كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.

5ـ في حال استمرار التساوي بعد اللجوء إلى المواد المشار إليها في البند (1.15) يتم اللجوء إلى القرعة