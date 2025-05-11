شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي يرفض طلبات رامي ربيعة المادية لتجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 10:05 ص

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن رفض النادى الأهلى الطلبات المادية للمدافع رامى ربيعة من أجل تمديد تعاقده، خاصة فى ظل مطالبته بالحصول على أكثر من 40 مليون جنيه فى الموسم الواحد.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن رامى ربيعة لاعب عقلانى وليس عاطفيا فى قصة التجديد.

وينتهي عقد رامي ربيع مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ودخل مسئولو القلعة الحمراء في مفاوضات مع اللاعب للتجديد، وعرض الأهلي على اللاعب 20 مليون جنيه سنوياً، فيما طلب ربيعة الحصول على 40 مليون جنيه.