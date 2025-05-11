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المقاولون العرب يكرم فريق السيدات فى ختام الموسم

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المقاولون العرب يكرم فريق السيدات فى ختام الموسم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الأحد، 11 مايو 2025 10:00 ص

حرص محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة، على تكريم الفريق الأول للكرة النسائية بمناسبة انتهاء الموسم الرياضي 2024-2025.

وأقام جهاز الكرة النسائية احتفالية بمناسبة انتهاء الموسم الرياضي، بحضور يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، ومجدي مصطفى، مشرف جهاز الكرة النسائية، بالإضافة إلى يحيى حسن، رئيس القطاع ومدير الشئون المالية.

ووجه محمد عادل فتحي تحية خاصة للجهاز الفني بقيادة هبه رزق، مشيدًا بأداء اللاعبات وطالبهم بتحقيق نتائج أفضل في المستقبل والمنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري الممتاز.

وأعرب يسري عبد الغني عن شكره لمحمد عادل فتحي لتلبية الدعوة رغم انشغاله بمباراة فريق المقاولون وأبو قير للأسمدة، كما أكد مجدي مصطفى على دعم المشرف العام على الكرة المتواصل الذي أسهم في نجاح الفريق.

كما قدم يحيى حسن التحية والشكر لمجلس إدارة النادي على دعمه المستمر للفرق كما توجه بالتحية لقيادة جهاز الكرة النسائية والجهاز الفني واللاعبات، واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية مع الجهاز الفني واللاعبات، مما أضفى أجواء من الفخر والاحتفاء .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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