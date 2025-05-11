شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستدرج الطلائع على "شط البحر الأحمر" الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
ويدخل الجونة اللقاء في المركز الثاني في ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 27 نقطة، بينما يحل طلائع الجيش في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.
ومن المنتظر أن يدخل الجونة المباراة بالتشكيل التالي: حسن شاهين، أحمد مجدي، عبد الرسول، أحمد شوشة، أحمد العش، أليو جاتا، نور السيد، حافظ، حسونة، أوجو صامويل، مروان محسن.
فيما سيكون هيثم شعبان مدرب الطلائع أمام تحد تعويض قلب دفاعه محمد فتح الله الذى تعرض للطرد وتم إيقافه ليكمل تشكيله الذى سيخوض اللقاء المكون من، حراسة المرمى: محمد شعبان، والدفاع: أحمد علاء،، خالد سطوحي وأحمد متعب، خط الوسط: عبد الرحمن زولا، علي حمدي وعماد فتحي، وفي الهجوم: كريم طارق، يسري وحيد ورجب عمران.
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