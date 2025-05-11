شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: انتهاء علاقة حمزة علاء مع الأهلى بشكل نهائى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن انتهاء علاقة الحارس حمزة علاء بالنادى الأهلى بشكل نهائى، خاصة فى ظل رغبة اللاعب فى خوض تجربة احتراف.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إن الأهلى تأخر كثيراً فى ملف تمديد تعاقد اللاعب، والأخير يمتلك عرضاً من أحد أندية الدرجة الثانية من الدورى الفرنسى ولديه رغبة فى الاحتراف.

وأشار شوبير إلى أن انتهاء مشوار اللاعب مع الأهلى سيكون بشكل نهائى، فى ظل التعاقد مع محمد سيحا حارس المقاولون العرب.

وعرض مسئولو الأهلي علي الحارس الصاعد تمديد تعاقده مع منحه وعداً بالاحتراف الخارجي، حال تلقيه عرضاً مناسباً فى ظل حصوله على مبلغ 500 ألف جنيه فقط، ولكن الحارس يتمسك بالاحتراف حاليا فى ظل صعوبة حصوله على فرصة المشاركة الأساسية بعد الاعتماد علي الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير فضلا عن تلقيه عروض مغرية من أندية محلية علي رأسها بيراميدز.