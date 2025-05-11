شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مصرياً يتأهلون للدور التمهيدي الثاني ببطولة العالم للاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالأحد، 11 مايو 2025 09:04 ص
تأهل 11 لاعباً مصرياً إلى الدور التمهيدي الثاني ببطولة العالم للاسكواش، والتي تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.
وجاءت نتائج المصريين في ختام منافسات الدور التمهيدي الأول كالتالي:
- فوز مصطفى عسل على نيك وال بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-3, 11-7.
- فوز روان العربي على جويل كينج بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-6, 7-11, 11-3.
- فوز كريم عبد الجواد على سايمون هربرت بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-4, 11-9, 6-11, 11-7.
- فوز سنا إبراهيم على إيميليا سويني بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-5, 11-5.
- فوز ناردين جرس على الكندية هولي ناوتون بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 9-11, 8-11, 11-9, 12-10.
- فوز نور الشربينى على الإنجليزية مارشال بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-6, 11-8.
-فوز كنزى أيمن على زينة مكيوي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-5, 6-11, 15-13.
- فوز فريدة محمد على الكندية نيكول بونيان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 15-13, 13-11.
- فوز سلمى هانى تفوز منه حامد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 8-11, 11-9, 11-3.
- فوز علي أبو العينين على السويسرى يانيك فيلهيلمى بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 2-11, 11-4, 12-10.
- فوز محمد زكريا على الأسكتلندى رورى ستيوارت بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-8, 11-3.
- هزيمة هنا باسن أمام الإنجليزية ساران نغيم بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 4-11, 11-5, 5-11, 11-9.
- هزيمة نور هيكل أمام راشيل أرنولد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-9, 4-11, 11-3.
- هزيمة نادين الحمامي أمام ليسا أيتيكين بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 11-6.
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