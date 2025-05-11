11 مصرياً يتأهلون للدور التمهيدي الثاني ببطولة العالم للاسكواش بأمريكا

تأهل 11 لاعباً مصرياً إلى الدور التمهيدي الثاني ببطولة العالم للاسكواش، والتي تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

محمد يوسف

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