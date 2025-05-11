شكرا لقرائتكم خبر عن زد إف سي يتحدى انتفاضة مودرن سبورت فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق زد إف سى نظيره مودرن سبورت، فى الثامنة مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة السادسة من مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويدخل زد لقاء اليوم دون ضغوط كبيرة، حيث يحتل صدارة مجموعة الهبوط برصيد 29 نقطة، بينما تزداد الضغوط على مودرن سبورت الذى يحتل المركز الأخير برصيد 18 نقطة.

ويعيش مودرن سبورت فترة ذهبية حيث حقق 3 انتصارات في مبارياته الأربعة الأخيرة، بينما حقق زد انتصارين فى آخر 5 مواجهات، لكن مركزه يبقى بعيدا عن حسابات الهبوط قبل 3 جولات من النهاية.

ويدرس عبد الحق بن شيخة، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، خوض المباراة بالتشكيل التالي: كريم عماد، أحمد ايمن منصور، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي، احمد يوسف، محمد صبري، محمد مسعد، محمد هلال، معتز زدام، أرنولد ايبا.

بينما يدرس حمادة صدقي خوض اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: علي لطفي، والدفاع: علي جمال - محمد إسماعيل - أحمد طارق - أحمد سيد عبد النبي، والوسط: بيتر موتوموسي - ماتا ماجاسا - أحمد عادل - مصطفى زيكو - مصطفى سعد، وفي الهجوم: شادي حسين.