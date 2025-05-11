شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري قبل منافسات الجولة السادسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يدور صراع شرس بين إمام عاشور نجم الأهلى وناصر منسى نجم الزمالك وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى على صدارة ترتيب هدافى الدورى المصري هذا الموسم، حيث سجل إمام عاشور11 هدفًا بعد تسجيله هدفين فى فوز المارد الأحمر على المصرى برباعية مقابل هدفين، ويملك ناصر منسي مهاجم الزمالك 11 هدفاًَ بتسجيله هدفاً فى تعادل فريقه مع سيراميكا بالجولة الاخيرة، ويملك أسامة فيصل لاعب البنك الأهلى 11 هدفاً بتسجيله هدفاً فى شباك بيراميدز بالمباراة الاخيرة.

ترتيب هدافي الدوري المصري

- إمام عاشور - الأهلي - 11 هدفًا.

- ناصر منسي - الزمالك - 11 هدفا.

- أسامة فيصل - البنك الأهلي - 11 هدفًا.

- محمد حمودة - غزل المحلة - 9 أهداف.

- ياو أنور - البنك الأهلي - 9 أهداف.

- عمرو ناصر - فاركو - 8 أهداف.

- شادي حسين - زد - 8 أهداف.

- فيستون مايلي - بيراميدز - 7 أهداف.

- صلاح محسن - المصري - 7 أهداف.

- إبراهيم عادل - بيراميدز - 6 أهداف.

- مصطفى فتحي - بيراميدز - 6 أهداف.

- جراديشار - الأهلي - 5 أهداف.

- عبد الله السعيد - الزمالك - 5 أهداف.

- رشاد المتولي - بتروجيت - 5 أهداف.

- وسام أبو علي - الأهلي - 4 أهداف.

- حسين الشحات - الأهلي - 4 أهداف.