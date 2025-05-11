شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يسعى لاستعادة الانتصارات بالدوري أمام إنبى فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق سموحة نظيره إنبي، في الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة لحساب مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل فريق سموحة المركز الرابع عشر في الدوري، ضمن مجموعة الهبوط برصيد 23 نقطة، بينما يحل إنبي في الترتيب الخامس عشر برصيد 21 نقطة.

ويدخل إنبي لقاء اليوم بانتعاشة كبيرة بعدما حقق الانتصار في 3 من آخر 4 مواجهات ما جعله يهرب من قاع الدوري مؤقتا، بينما لم يحقق سموحة أي انتصار في آخر 5 مواجهات محققا 3 تعادلات وهزيمتين.

ويدرس حمزة الجمل، المدير الفني لإنبي، خوض مواجهة اليوم بتشكيل مكون من، حراسة المرمي : رضا السيد، والدفاع : أحمد صبيحة - أحمد كالوشا – محمد حامد – مصطفى دويدار، وفي الوسط : زياد كمال – أحمد العجوز – مودي ناصر محمد شريف حتحوت – رفيق كابو، وخط الهجوم : أحمد أمين أوفا.

بينما استقر أحمد عبد العزيز المدير الفني المؤقت لسموحة خوض اللقاء بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: الهاني سليمان، والدفاع: هشام حافظ، محمد ربيعة، بركات حجاج وعبد الرحمن عامر، والوسط: عمرو السيسي، محمد سعيد مكرونة وإسلام جابر، والهجوم: دوكو دودو، محمود صابر وصامويل أمادي.