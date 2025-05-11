الامارات | موعد "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد.. والممر الشرفي من آرسنال إلى ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام مجموعة من المباريات القوية في الدوريات الأوروبية الأحد، حيث أبرزها "كلاسيكو" برشلونة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني والذي سيحدد بشكل كبير هوية البطل، بينما يقيم آرسنال ممراً شرفياً لبطل الدوري الإنجليزي ليفربول.

"الإمارات اليوم" تستعرض أبرز مباريات الأحد:

الدوري الإنجليزي

15:00نيوكاسل يونايتد-- : --تشيلسي

17:15نوتينغهام فورست-- : --ليستر سيتي

17:15توتنهام هوتسبير-- : --كريستال بالاس

17:15مانشستر يونايتد-- : --وست هام يونايتد

19:30ليفربول-- : --آرسنال

الدوري الإسباني

16:00ليغانيس-- : --إسبانيول

18:15برشلونة-- : --ريال مدريد

20:30أتلتيك بيلباو-- : --ديبورتيفو ألافيس

23:00ريال بيتيس-- : --أوساسونا

الدوري الإيطالي

14:30أودينيزي-- : --مونزا

17:00هيلاس فيرونا-- : --ليتشي

20:00تورينو -- : -- انتر ميلان

22:45نابولي-- : --جنوى

الدوري الألماني

17:30باير ليفركوزن-- : -- بروسيا دورتموند

19:30إينتراخت فرانكفورت -- : -- سانت باولي

21:30شتوتغارت-- : --أوغسبورغ