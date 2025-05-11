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الامارات | موعد "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد.. والممر الشرفي من آرسنال إلى ليفربول

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • الامارات | موعد "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد.. والممر الشرفي من آرسنال إلى ليفربول 1/2
  • الامارات | موعد "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد.. والممر الشرفي من آرسنال إلى ليفربول 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام مجموعة من المباريات القوية في الدوريات الأوروبية الأحد، حيث أبرزها "كلاسيكو" برشلونة مع في والذي سيحدد بشكل كبير هوية البطل، بينما يقيم آرسنال ممراً شرفياً لبطل ليفربول.

"الإمارات اليوم" تستعرض أبرز مباريات الأحد:

الدوري الإنجليزي

15:00نيوكاسل يونايتد-- : --

17:15نوتينغهام فورست-- : --ليستر سيتي      

17:15توتنهام هوتسبير-- : --كريستال بالاس               

17:15مانشستر يونايتد-- : --وست هام يونايتد             

19:30ليفربول-- : --آرسنال

الدوري الإسباني

16:00ليغانيس-- : --إسبانيول               

18:15برشلونة-- : --ريال مدريد

20:30أتلتيك بيلباو-- : --ديبورتيفو ألافيس         

23:00ريال بيتيس-- : --أوساسونا

14:30أودينيزي-- : --مونزا        

17:00هيلاس فيرونا-- : --ليتشي           

20:00تورينو -- : -- انتر ميلان

22:45نابولي-- : --جنوى

الدوري الألماني

17:30باير ليفركوزن-- : -- بروسيا دورتموند              

19:30إينتراخت فرانكفورت -- : -- سانت باولي           

21:30شتوتغارت-- : --أوغسبورغ

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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