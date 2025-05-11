شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة غانا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب الشباب ، بقيادة أسامة نبيه اليوم، الأحد، تدريباته استعدادا لمواجهة غانا غدا الاثنين، باستاد السويس الجديد، في ربع نهائي أمم أفريقيا تحت 20 عاما المقامة حاليا في مصر.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الغاني في ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب، غداً الاثنين فى السادسة مساءً.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد ثم واجه تعادل سلبيا أمام زامبيا ثم فاز على تنزانيا بهدف دون رد.

وأعرب أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما ، عن سعادته الكبيرة بالفوز على تنزانيا بهدف نظيف في الجولة الأخيرة بالدور الأول بأمم أفريقيا للشباب والتأهل لربع النهائي قائلا، " أشكر الله علي التوفيق.. تعرضنا لضغط نفسي خلال الأيام الأخيرة وكنا في تحدٍ كبير".

وأضاف نبيه، "لاعبو منتخب مصر استطاعوا رغم صغر سنهم التغلب على الضغوط وكان لدينا نقص عددي أخر 7 دقائق أمام تنزانيا.. وبشكل عام لعبنا 4 مباريات ظهرنا بشكل جيد والعوامل البدنية مهمة جدا.. واللاعبون يكتسبون خبرات كبيرة من هذه المواقف ".

وتابع، " المكسب في مباراة جنوب افريقيا أعطانا الثقة و لعبنا كرة جيدة.. وفريق تنزانيا ظهر بشكل جيد و خسر من منتخبات قوية بفارق هدف.. منتخب مصر أصبح لديه دوافع قوية في المرحلة المقبلة.. وسنستعد للمباراة القادمة بشكل جيد "