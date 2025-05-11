شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض إغلاق ملف صفقات الصيف بسبب تدعيم الدفاع قبل المونديال والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو الاهلى فكرة إغلاق ملف الصفقات الجديدة، رغم إبرام أربع صفقات صيفية، في ظل تأكد حاجة الفريق لتدعيم خط دفاعه استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية، بعدما أظهرت المباريات الأخيرة ثغرات كبيرة في الخط الخلفى.

وتحسم إدارة الأهلي قرار التعاقد مع اثنين من بين 3 لاعبين هم ياسين مرعى مدافع فاركو، وهادى رياض لاعب بتروجت، وعمرو الجزار مدافع غزل المحلة، وفق توصية لجنة تخطيط الكرة التي ترى ضرورة إجراء إحلال وتجديد فى مركز قلب الدفاع، فى ظل الإصابات المتكررة للمغربى أشرف داري وعدم حسم ملف تمديد تعاقد رامى ربيعة وتراجع مستوى ياسر إبراهيم.

وأعلن المارد الأحمر التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه" من الريان القطري، كما اتفق الأهلي مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك للانتقال إلى الفريق بنهاية الموسم بعد نهاية تعاقده مع الأبيض في صفقة انتقال حر.

كما أعلن الأهلى ضم حمدي فتحي من الوكرة القطري على سبيل الإعارة للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية فقط.

ونجح مسئولو الأهلي في حسم صفقة التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المالية الخاصة باللاعب، والذي سيكون عقده مع النادي لمدة أربعة مواسم، وكذلك حسم الأمور المالية للصفقة مع ناديه المجري.