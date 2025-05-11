شكرا لقرائتكم خبر عن "الأهلى متصدرا".. ترتيب الدوري قبل استكمال مباريات الجولة السادسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 04:00 ص

ارتفعت أسهم فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025، بعد هزيمة بيراميدز في مباراة البنك الأهلي.

وسقط بيراميدز أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-2، بعدما استطاع الأهلي الفوز على المصري برباعية مقابل هدفين مساء الخميس الماضى.

وتقلصت حظوظ بيراميدز فى التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، الموسم الجاري بعدما فقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك أصبح رصيده 41 نقطة فى المركز الثالث.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات أمام "سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو"، يحتاج للفوز بها جميعاً من أجل التتويج باللقب بغض النظر عن نتائج بيراميدز.

ولكن حال تعادل بيراميدز في إحدى مبارياته، فإن فرص الأهلي تزداد، حيث يكفيه حينها الفوز في مباراتين فقط ثم التتويج بالدوري.

بينما إذا تلقى بيراميدز الهزيمة في أحد مبارياته القادمة، فسيكون الأهلي بحاجة إلى جمع 4 نقاط فقط من أصل 9 ممكنة لحسم اللقب رسميًا.

ترتيب الدوري سيتغير حال قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم على خلفية الانسحاب أمام الزمالك، علمًا أنه الأمر سيتحدد يوم الخميس المقبل بالقرار النهائي كما أعلنت اللجنة الخميس الماضى.

تشهد قمة الترتيب صراعًا شديدًا بين الأهلي وبيراميدز، حيث يطمح كلا الفريقين في حسم لقب الدوري في الجولات القليلة المتبقية، وجاء ترتيب الفرق في مجموعة التتويج كالتالي:

ترتيب مجموعة التتويج

1- الأهلي - 49 نقطة.

2- بيراميدز - 47 نقطة.

3- الزمالك - 41 نقطة.

4- البنك الأهلي- 36 نقطة.

5- المصري - 35 نقطة.

6- سيراميكا - 31 نقطة.

7- فاركو - 29 نقطة.

8- بتروجت - 25 نقطة.

9- حرس الحدود - 22 نقطة.