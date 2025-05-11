شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يتحفظ على انتقال ياو أنور للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفظ أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك ، على مقترح ضم التوجولى ياو أنور مهاجم فريق البنك الأهلي لصفوف الفارس الأبيض، بعدما تم طرح اسم اللاعب لضمه في الانتقالات الصيفية. ويرى ميدو أن ياو أنور لاعب جيد جدًا، خاصة أنه أشرف على تدريبه عندما كان مديرًا فنيًا للإسماعيلى، إلا أن ميدو يرى أن اللاعب يجيد اللعب في المساحات فقط ولا يجيد اللعب فى المساحات الضيقة أو تحت ضغط المدافعين، وهو ما يجعله غير مفيد للزمالك الذى دائمًا يحتاج للاعب يتقن المهارات الفردية للهروب من تكتلات دفاع الخصم.

في سياق مختلف، يبدأ الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقرر لها الثلاثاء المقبل، حيث يرغب الجهاز الفني للفارس الأبيض في تجهيز اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية خاصةً الذهنية والتي أثرت بالسلب على مستوى الفريق خلال مواجهة سيراميكا فى الجولة الماضية بالدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 - 2.

وينتظر نادي الزمالك الرد على طلبه من قبل لجنة التظلمات، حسبما أعلن فى بيان رسمى الخميس، حيث أرسل طلبًا إلى لجنة الاستئناف باتحاد الكرة لتقديم موعد إصدار القرار النهائى قبل يوم 13 مايو الحالى حتى تستقيم الأمور وتتحقق العدالة وأكد نادى الزمالك فى بيانه أنه أمام ما يحدث هذا الموسم، فإن النادى الأبيض لن يتوانى عن مواصلة اتخاذ الخطوات المشروعة التى تضمن حصوله على حقوقه وتطبيق اللوائح، مهما كلفه الأمر.