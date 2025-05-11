شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وغانا فى أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب الشباب، بقيادة أسامة نبيه اليوم الأحد، تدريباته استعدادا لمواجهة غانا غدا الاثنين، باستاد السويس الجديد في ربع نهائي أمم أفريقيا تحت 20 عاما المقامة حاليا في مصر في مرحلة خروج المغلوب.

موعد مباراة منتخب مصر أمام غانا فى ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الغاني في دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب، المقرر لها السادسة مساء غد، الاثنين، باستاد السويس الجديد في ربع نهائي أمم أفريقيا تحت 20 عاما المقامة حاليا في مصر

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد ثم واجه تعادل سلبيا أمام زامبيا ثم فاز على تنزانيا بهدف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا للشباب

تنقل قناة أون سبورتس مباراة مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا للشباب ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.