الامارات | من المغرب.. جمال الخيول العربية يخطف الأنظار في كأس الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقيمت أول من أمس، منافسات اليوم الأول من الجولة الثالثة لبطولة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربي في نسختها الثانية، والتي تستضيفها العاصمة المغربية الرباط على مدى ثلاثة أيام في المعهد الوطني للفرس - ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بمشاركة 171 جواداً تعود ملكيتها لـ52 مالكاً من مختلف أنحاء المملكة المغربية.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وشهد اليوم الأول انطلاق المنافسات بمشاركة 45 مهرة، ضمن ثلاث فئات رئيسة هي المهرات بعمر سنة (أ)، وفئة المهرات بعمر سنة (ب)، وفئة المهرات بعمر 2-3 سنوات (أ).

وأسفرت نتائج الفئة الأولى (أ) عن فوز المهرة «ندى داوود» للمالك والمربي مسلك محمد أمين، برصيد 40.19 نقطة، تلتها «إيلاف إم أي» للمالك والمربي العطواني محمد، بـ39.81 نقطة، ثم «سحر إم أي» للمالك والمربي نفسه بـ39.75 نقطة.

وفي الفئة الثانية (ب)، حققت المهرة «صوفيا بوزنيقة» للحريسة الملكية بوزنيقة المركز الأول بـ41.56 نقطة، وجاءت «سوار بوزنيقة» ثانية بـ40.69 نقطة، و«سعيدة بوزنيقة» ثالثة بـ39.56 نقطة، للمالك والمربي الحريسة الملكية بوزنيقة.

أما فئة المهرات بعمر 2-3 سنوات (أ)، فقد تصدرت نتيجتها المهرة «هيبة كتبية» لمهدي عامر، والمربي بمزاغ طاهر، محققة 41.19 نقطة، تلتها «رائدة بوزنيقة» للحريسة الملكية بوزنيقة بـ39.69 نقطة، ثم «راوية بوزنيقة» للمالك والمربي نفسه بـ39.31 نقطة.

وتأهلت المهرات الثلاث الأُول في كل فئة إلى النهائيات المقررة اليوم.