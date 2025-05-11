الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
نيوكاسل - تشيلسي 15:00
مانشستر يونايتد - وست هام 17:15
نوتنغهام - ليستر سيتي 17:15
توتنهام - كريستال 17:15
ليفربول - أرسنال 19:30
برشلونة - ريال مدريد 18:15
بلباو - ألافيس 20:30
بيتيس - أوساسونا 23:00
تورينو - إنتر 20:00
الدوري السعودي
الشباب - الأهلي 20:05
الاتحاد - الفيحاء 22:00
الدوري الألماني
ليفركوزن - دورتموند 17:30
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