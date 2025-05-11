اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

نيوكاسل - 15:00

مانشستر يونايتد - وست هام 17:15

نوتنغهام - ليستر سيتي 17:15

توتنهام - كريستال 17:15

- أرسنال 19:30

- 18:15

بلباو - ألافيس 20:30

بيتيس - أوساسونا 23:00

تورينو - إنتر 20:00

الدوري السعودي

الشباب - الأهلي 20:05

الاتحاد - الفيحاء 22:00

الدوري الألماني

ليفركوزن - دورتموند 17:30

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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