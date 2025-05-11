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الامارات | غوارديولا: الموسم الحالي الأصعب في مسيرتي

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لندن - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرّ مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن هذا الموسم كان الأصعب في مسيرته التدريبية الممتدة 16 عاماً، مع خسارته لقب الذي هيمن عليه أربع سنوات متتالية، إضافة إلى إخفاقه المبكر في في كرة القدم. وبعد سيطرته الكاسحة على «البرمييرليغ» في المواسم الماضية، تراجع الفريق بدءاً من أكتوبر، لكن لايزال بمقدور سيتي الحلول بين الخمسة الأوائل، والتأهل لدوري أبطال أوروبا، كما يملك فرصة في كأس إنجلترا، وأخرى في مونديال الأندية في الولايات المتحدة. وقال غوارديولا: «كان (الموسم) الأكثر صعوبة دون أي شك، وكان أكثر تطلباً، كثيراً.. عندما تخفق في تحقيق الفوز، يصبح الأمر أكثر تطلباً عاطفياً، وعلى صعيد التحضير والمزاج وكل شيء».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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