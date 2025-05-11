بطولة فرنسا: مرسيليا وموناكو يضمنان التأهل المباشر إلى دوري الأبطال

الرياص - اسماء السيد - باريس : ضمِن مرسيليا وموناكو تأهلهما المباشر الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوز الاول على مضيفه لوهافر 3 1، والثاني على ضيفه ليون 2 0 السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الاخيرة من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وعزز مرسيليا موقعه في المركز الثاني برصيد 62 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام موناكو، واستغل الفريقان خسارة منافسيهما على البطاقتين المباشرتين نيس أمام مضيفه رين، وليل أمام مضيفه بريست بنتيجة واحدة 0 2، وستراسبورغ أمام مضيفه أنجيه 1 2.

وتجمد رصيد الثلاثي نيس وليل وستراسبورغ عند 57 نقطة.

ويتأهل الثلاثة الأوائل الى المجموعة الموحدة لمسابقة دوري الابطال مباشرة، فيما يخوض الرابع الدور التمهيدي الثالث.

وأقيمت مباريات المرحلة في توقيت واحد.

في المباراة الاولى، كان مرسيليا البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي الجزائري أمين غويري (56)، وأدرك السنغالي عيسى سوماريه التعادل بعد عشر دقائق، قبل أن يخطف الانكليزي مايسون غرينوود هدف التقدم في الدقيقة 85، ثم سجل غويري الثالث في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع رافعا رصيده الى 13 هدفا هذا الموسم.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 63 لمدة نصف ساعة بعد أحداث شغب في المدرجات حيث اندلعت مشاجرة اثر ركلة ركنية فغادر عشرات المشجعين بحثا عن مأوى.

وكان بعض لاعبي مرسيليا يقومون بالاحماء في هذه الزاوية من الملعب، لكن الجهاز الفني لفريقهم أخرجهم سريعًا.

وطالب الحكم ويلي ديلاجو اللاعبين بالعودة الى غرف الملابس، وتحدث رئيس مشجعي لوهافر مهدي دوبوي الى الجماهير عبر ميكروفون ليطالبهم بالهدوء، فعاد المتفرجون إلى مدرجاتهم الأصلية.

وبعد انقطاع دام قرابة نصف ساعة ونشر طوق أمني أمام المدرج الذي بدأت منه الأحداث، استؤنفت المباراة.

وتجمد رصيد لوهافر عند 31 نقطة في المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق ضد ثالث الدرجة الثانية، لكنه بات مهددا بالهبوط بعدما تقلص الفارق الى نقطة واحدة بينه وبين سانت إتيان السابع عشر والذي عزز حظوظه بالبقاء بتغلبه على مضيفه رينس بهدفين نظيفين لفلوريان تارديو (3) وإيرفان كاردونا (41).

وفي الثانية، انتظر فريق الامارة الشوط الثاني لتسجيله هدفيه عبر الياباني تاكومي مينامينو (62) والسويسري دينيس زكريا (68).

وتجمد رصيد ليون عند 54 نقطة في المركز السابع وباتت مهمته صعبة في المنافسة على بطاقة الدور التمهيدي الثالث لدوري الابطال.

وأوقف رين انتفاضة ضيفه نيس والحق به الخسارة الاولى بعد ثلاثة انتصارات عندما تغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما هدافه أرنو كاليمويندو في الدقيقتين 15 و80 رافعا رصيده الى 17 هدفا في المركز الثالث على لائحة الهدافين.

ولم تكن حال ليل افضل من نيس ومني بخسارته الاولى في مبارياته الخمس الاخيرة (3 انتصارات وتعادل) عندما سقط امام مضيفه بريست بهدفين نظيفين سجلهما لودوفيك أجورك (42) والمالي كاموري دومبيا (64).

ومني ستراسبورغ بخسارته الاولى في مبارياته الـ13 الأخيرة عندما سقط امام مضيفه أنجيه بهدف لديلان باكوا (43) مقابل هدفين لإيستيبان لوبول (15 و48).

واستعاد باريس سان جرمان المتوج باللقب توازنه بعد تعادل وخسارتين وعاد بفوز كبير على مضيفه مونبلييه اول الهابطين الى الدرجة الثانية 4 1.

وخاض سان جرمان المباراة بتشكيلة رديفة بقيادة ديزيريه دويه وبرادلي باركولا حيث فضل مدربه الاسباني لويس إنريكي اراحة أغلب نجومه عقب التأهل الى المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا على حساب ارسنال الانكليزي.

وفرض المهاجم الدولي البرتغالي غونسالو راموش نفسه نجما للمباراة بتسجيله هاتريك في الدقائق 49 و59 من ركلة جزاء و65، بعدما افتتح سيني مايولو التسجيل (44).

وسجل تانغوي كوليبالي الهدف الوحيد لأصحاب الأرض (64).