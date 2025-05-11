شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر الحكام المساعدين بالإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق معسكر الحكام المساعدين بالإسكندرية، اليوم الأحد، في إطار استراتيجية العمل المستمرة التى تقوم بها لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز بتدريب وتثقيف وتطوير مستوى الحكام.

وينطلق المعسكر اليوم ويمتد حتى الأربعاء المقبل بمشاركة الحكام المساعدين بمختلف المناطق الفرعية للحكام.

وتم تقسيم الحكام إلى مجموعتين، على أن تنضم كل مجموعة للمعسكر لمدة يومين، وتشهد معسكرات وندوات تحليل وتدريبات للحكام.

فى سياق آخر، عقد الخميس الماضى اجتماع موسع لحكام تقنية الفيديو الذين شاركوا في إدارة المباريات السابقة، وذلك بحضور قرابة 20 حكمًا، بهدف رفع كفاءة الأداء التحكيمي وتحسين جودة القرارات.

حاضر الاجتماع كل من أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، والسيد مراد، عضو اللجنة، إلى جانب حضور كل من جهاد جريشة ووجيه أحمد وفهيم عمر، أعضاء لجنة الحكام، الذين حرصوا على متابعة تفاصيل الاجتماع وتقديم الملاحظات الفنية.

وشهدت الجلسة عرض لقطات تحكيمية من مباريات سابقة، تم خلالها مناقشة أبرز الحالات الجدلية وتصحيح الأخطاء بهدف تطوير آلية التعاون بين حكام الساحة وحكام تقنية الفيديو، مع التركيز على تقليل زمن مراجعة الحالات لضمان سرعة اتخاذ القرار دون التأثير على سير اللعب.

وأكد مسؤولو لجنة الحكام خلال الاجتماع أهمية استغلال هذه الاجتماعات الدورية لمراجعة التفاصيل الدقيقة في عمل الـVAR، والعمل المستمر على تطوير مهارات الحكام ورفع جاهزيتهم لمواكبة متطلبات المباريات المقبلة.