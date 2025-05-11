شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يحقق أكبر فوز أفريقى فى تاريخه خارج ملعبه أمام هازيلاند والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 11 مايو 1986، حقق الأهلى أكبر فوز أفريقى خارج ملعبه على هازيلاند بطل سوازيلاند "إى سواتينى حاليا" بخمسة أهداف مقابل هدف، فى ذهاب دور 16 لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، سجل للأهلى علاء ميهوب هدفين، ومجدى عبد الغني، وأيمن شوقي، وربيع ياسين هدفا، النادى الأهلى صاحب تاريخ كبير داخل القارة السمراء وأكثر الأندية تتويجاً بالبطولات فى افريقيا، استطاع الأهلى أن يحصل على لقب بطولة دورى أبطال افريقيا 12 مرة طوال تاريخه ويُعد أكثر الأندية حصولاًً على اللقب .

وإجمالا توج الأهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.