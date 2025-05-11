شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية فى الدوري بعد الهزيمة من البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أشعل تعثر فريق بيراميدز بالهزيمة في آخر جولتين، أمام فاركو ثم البنك الأهلي بمسابقة الدوري، المنافسة من جديد على لقب البطولة المحلية، بعدما توقف رصيد الفريق السماوي عند النقطة 47 ليتراجع إلى المركز الثاني فى جدول ترتيب المسابقة.

وتوقف رصيد فريق بيراميدز عند النقطة 47 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بعد الهزيمة في الجولة الرابعة أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة بالجولة الخامسة أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-2، بينما اعتلى النادي الأهلي صدارة جدول المسابقة برصيد 49 نقطة.

ويتبقى لفريق بيراميدز 3 مباريات في المسابقة، بات فى حاجة للفوز بها جميعاً في انتظار تعثر الأهلي متصدر المسابقة في الوقت الحالي.

ويتبقى لبيراميدز 3 مباريات فى مسابقة الدوري جاءت كالتالي:

1- الزمالك & بيراميدز: يوم 13 مايو، الساعة الثامنة مساءً

2- بيراميدز & بتروجت: يوم 17 مايو، الساعة الخامسة مساء

3- بيراميدز & سيراميكا: يوم 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة.