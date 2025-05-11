شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة حرس الحدود فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة حرس الحدود في الجولة السادسة من عمر مباريات حسم الدوري، حيث رفض طارق مصطفى ، المدير الفني للبنك الأهلي، منح لاعبيه راحة عقب الفوز على بيراميدز نظراً لضيق الوقت.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة حرس الحدود، في المباراة التي تجمع الفريقين فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من لقاءات حسم بطولة الدوري، والتي تجمع الفريقين باستاد الماكس بالإسكندرية.

وتغلب البنك الأهلي على فريق بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري.

وتقدم فريق البنك الأهلي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، متفوقاً على المصري صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، ويتبقى للبنك الأهلي 4 مباريات في المسابقة، بينما يتبقى للمصري 3 مواجهات فقط.