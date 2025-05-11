شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى: لاعبون بالزمالك تسببوا فى عدم عودتى.. وأغلى لاعب بمصر يساوى 25 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باسم مرسى لاعب الزمالك الأسبق، أن هناك بعض اللاعبين بالقلعة البيضاء تسببوا فى عدم عودته مرة أخرى لصفوف النادى، مشيرًا إلى أن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الأسبق للفريق سبق وطلب عودته للفريق.

وقال باسم مرسى فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون" مع الإعلامى سيف زاهر، أن الزمالك كيان كبير وغير قلق عليه، إلا أنه يحتاج من الإدارة أن تعيد ترتيب البيت من الداخل قبل النظر لاحتياجات الفريق.

وعن رحيل أحمد مصطفى زيزو عن الزمالك بنهاية الموسم، قال باسم مرسى: "زيزو كان سيصبح أسطورة للزمالك وحزين على رحيله.. والإدارة أخطأت بعدم بيع اللاعب بـ6 مليون دولار".

تابع: "أغلى لاعب في مصر يساوى 25 مليون جنيه، وبيراميدز أفضل فريق وسيحصد الدورى هذا الموسم".

وعن تفاصيل أزمته مع عبد الحميد بسيوني المدير الفني السابق لنادي طلائع الجيش، قال: "فوجئت باستبعادي من المباريات منذ شهر يناير الماضي، رغم اقتناع عبد الحميد بسيوني بمستواي وأكد لي أكثر من مرة أنني أقدم مستوى مميزا".

وأضاف: "في مباراة كأس الرابطة أمام زد تألقت وقدمت مباراة رائعة، وكنت سببًا في الهدف الذي تم تسجيله، ولكن تم تغييري بالدقيقة 60، وأشاد بي المدرب بعدها، ثم فوجئت استبعادي من الفريق مجددًا".

واختتم: "لا أتحدث عن شخصية عبد الحميد بسيونى بل فنيًا، وقلت أنه كان شخصية محترمة وهو كلاعب كرة أتعلم منه، ولكن كمدرب أنا لست مقتنعًا به".