شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه: بيسيرو يغادر القاهرة بعد تسوية مستحقاته مع الزمالك دون شروط جزائية والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو نادى الزمالك، إجراءات تسوية مستحقاته البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للفريق الأبيض دون تحمل النادي أي شروط جزائية.

وأكد حسام المندوه خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن بيسيرو غادر القاهرة متجها إلى بلاده بعد فك الارتباط مع نادي الزمالك بصفة ودية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قد أقام حفلاً لتكريم الجهاز الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، بعدما أنهى النادي التعاقد مع المدير الفني بالتراضي بعد الاتفاق على تسوية الأمور المالية بدون أي شروط جزائية على الزمالك.

ومنح مجلس الإدارة درع النادي للمدير الفني خلال حفل التكريم كما منح أفراد جهازه المعاون الهدايا التذكارية.

وحضر الحفل كلٌّ من الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وحسين السيد عضو مجلس إدارة النادي، وقام المندوه والسيد باصطحاب بيسيرو في جولة تفقدية لمتحف النادي قبل مغادرته لمقر القلعة البيضاء.