شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهى صفقة انضمام سيحا من المقاولون العرب لمدة 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع محمد أحمد الشهير بـ"سيحا" حارس مرمى المقاولون العرب والمعار حالياً إلى حرس الحدود بالموسم الجاري، لمدة 5 مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

وكان مسئولو المقاولون العرب قرروا فى وقت سابق وضع بنود في عقد سيحا حال التوصل إلى اتفاق على بيع اللاعب، تتضمن "بونص" إضافية يتم تحويلها إلى المقاولون، حال مشاركة سيحا مع المنتخب أو حصوله على بطولات مع ناديه الجديد، بالإضافة إلى حق الرعاية.

وتواصل النادى الأهلى مع المقاولون العرب خلال الساعات الأخيرة لضم اللاعب، كما أجرى مسئولو بيراميدز أيضاً اتصالات بمسئولى المقاولون للتعرف على طلبات النادى المادية لبيع الحارس الصاعد، لكن إدارة المقاولون وافقت على عرض الأهلي.