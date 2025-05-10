شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو: نغادر الزمالك ونحن نشعر بالفخر بالرحلة التي خضناها معًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على توجيه رسالة لجماهير القلعة البيضاء بعد رحيله وتولى أيمن الرمادى المهمة بدلاً منه.

وكتب بيسيرو عبر صفحته على فيس بوك: "شكرًا للزمالك.. ينتهي فصل من حياتنا، كان شرفًا لنا خلاله أن نمثل هذا النادي التاريخي والمليء بالشغف، والذي يمتلك قاعدة جماهيرية استثنائية.

أضاف: "نغادر ونحن نشعر بالفخر بالرحلة التي خضناها معًا، مع إشارة خاصة إلى وصولنا إلى نهائي كأس مصر — المباراة التي كنا واثقين من الفوز بها، رغم أن الظروف لم تسمح بذلك".

تابع: "نحن ممتنون للاعبين، وجميع أفراد الطاقم، والإدارة، والرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة.. نتمنى لنادي الزمالك أعظم النجاحات. نحمل معنا المودة، والذكريات الجميلة، والاحترام المتبادل الذي بنيناه معًا".